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Происшествия     29.08.2018 09:31

Женщину насмерть сбили на пешеходном переходе на севере Москвы

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Теги:  ДТП  авария  смерть 

29 августа. Mossovetinfo.ru – Водитель автомобиля Range Rover насмерть сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел поздно вечером 28 августа, на Осташковской улице.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.


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Карта места

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Теги: 
ДТП  авария  смерть 

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