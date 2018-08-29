29 августа. Mossovetinfo.ru – Водитель автомобиля Range Rover насмерть сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел поздно вечером 28 августа, на Осташковской улице.
Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
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