29 августа. Mossovetinfo.ru – Водитель автомобиля Range Rover насмерть сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, сообщает телеканал РЕН ТВ.



Инцидент произошел поздно вечером 28 августа, на Осташковской улице.



Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.