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Происшествия     24.10.2018 16:01

Женщину, прыгнувшую в Москву-реку вместе с детьми, отправили на принудительное лечение

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Теги:  суд  происшествия на воде  принудительное лечение 

24 октября. Mossovetinfo.ru – Женщину, которая прыгнула вместе с детьми в Москву-реку на западе столицы, отправили на принудительное лечение, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на решение одного из районных судов Москвы.

Инцидент произошел 11 декабря 2017 года в районе причала «Фили», в 500 метрах от одноименной спасательной станции. Прохожий и подоспевшие спасатели вытащили детей и их мать из воды. Женщина и дети практически не пострадали.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух малолетних детей. Следователи установили, что женщина страдает психическим расстройством, в результате чего было принято решение отправить ее в психиатрический стационар на лечение.


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Теги: 
суд  происшествия на воде  принудительное лечение 

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