24 октября. Mossovetinfo.ru – Женщину, которая прыгнула вместе с детьми в Москву-реку на западе столицы, отправили на принудительное лечение, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на решение одного из районных судов Москвы.



Инцидент произошел 11 декабря 2017 года в районе причала «Фили», в 500 метрах от одноименной спасательной станции. Прохожий и подоспевшие спасатели вытащили детей и их мать из воды. Женщина и дети практически не пострадали.



В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух малолетних детей. Следователи установили, что женщина страдает психическим расстройством, в результате чего было принято решение отправить ее в психиатрический стационар на лечение.