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Происшествия     03.09.2020 08:48

Житель Москвы осужден за хулиганство и жестокое обращение с животным

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Теги:  Москва  прокуратура  суд  собака  ранение  ружье 

3 сентября, Mossovetinfo.ru - 52-летний житель Москвы Валентин Киселев решением Солнцевского районного суда г. Москвы приговорен к 1 году 6 мес. лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в горпрокуратуре столицы.

Следствием и судом установлено, что 13 февраля 2020 года Киселев находился в состоянии алкогольного опьянения в общем коридоре на шестом этаже многоквартирного дома по ул. Авиаторов и после конфликта с соседями "используя в качестве оружия двуствольное горизонтальное охотничье ружье модели «ИЖ -26-Е» калибра 12 мм, произвел выстрел в дверь квартиры соседки, причинив ранение собаке. В результате выстрела у животного образовались огнестрельные раны в области глотки", - сообщили в прокуратуре.

Киселев осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений повлекшее его увечье).

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Теги: 
Москва  прокуратура  суд  собака  ранение  ружье 

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