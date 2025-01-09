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Происшествия     16.01.2025 19:05

Злоумышленники захватили дорогу между Дзержинским и Лыткарино

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Теги:  Московская область  злоумышленники  дорога  доклад  экология  уголовное дело  Бастрыкин 

16 января — Mossovetinfo.ru — По факту противоправных действиях группы злоумышленников в отношении жителей Московской области, которые, как сообщали жители в соцсетях, незаконно собирают денежные средства за проезд по дороге между городами Дзержинский и Лыткарино следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба ведомства.

Глава ведомства А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Я.А. Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Также Я.А. Яковлеву поручено представить доклад главе ведомства по информации, прозвучавшей в эфире федерального телеканала в которой сообщалось об экологической проблеме в окрестностях города Дмитрова Московской области.

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Теги: 
Московская область  злоумышленники  дорога  доклад  экология  уголовное дело  Бастрыкин 

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