Зона поиска на месте крушения Ан-148 в Подмосковье расширена

13 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Во вторник «в МЧС России принято решение расширить зону проведения поисковых работ на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья», сообщает МЧС.

Также МЧС сообщает, что «численность группировки, работающей на месте ЧС, не изменилась - более 1000 человек».



В зоне поиска также работают «свыше 200 единиц техники, из них 9 беспилотных летательных аппаратов и 20 снегоходов».



«По данным оперативного штаба, в настоящее время обнаружено 663 элемента самолета», в том числе, - «из воронки, образовавшейся при падении самолета, подняты два двигателя».



Поднятые фрагменты воздушного судна отправлены для проведения экспертизы МАК.



Минувшей ночью «спасателями в зоне ЧС были установлены световые башни, которые позволили осуществлять поиск и в ночное время. Всего за прошедшие сутки в зоне ЧС проведено обследование 30 га, обнаружено более 1400 фрагментов тел погибших, а также почти 500 фрагментов самолета».