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Транспорт и строительство     09.01.2018 09:03

Роспотребнадзор разрабатывает документ о снижении инсоляции в новостройках Москвы

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Теги:  Москва  реновация  инсоляция  Роспотребнадзор 

9 января. Mossovetinfo.ru - Роспотребнадзор разрабатывает документ о снижении инсоляции в новостройках Москвы, - жителям будущих новостроек может достаться солнечного света меньше, чем в уже построенных рядом домах в связи с разрешением более уплотнительной застройки.

«В частности, в СанПиНе смягчены требования к инсоляции. Если в уже построенных жилых домах солнечный свет должен непрерывно проникать в квартиры не менее двух часов с 22 марта до 22 сентября, то в будущих новостройках — с 22 апреля по 22 августа», - сообщают «Известия». 

Программа реновации, напоминает издание, разрешает столичным властям принимать санитарно-эпидемиологические требования, отличающиеся в более худшую сторону от действующих по всей стране.

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Карта места

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Теги: 
Москва  реновация  инсоляция  Роспотребнадзор 

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