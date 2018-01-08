Другие материалы
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Транспорт и строительство
09.01.2018, 11:39
Роспотребнадзор опроверг сведения СМИ об ухудшении норм по инсоляции
Москва, 9 января /Mossovetinfo.ru/ - Во вторник Роспотребнадзор опроверг некорректную информацию СМИ о том, что Роспотребнадзором разработан проект санитарных правил, которыми в части инсоляции «для с...
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Транспорт и строительство
09.01.2018, 09:03
Роспотребнадзор разрабатывает документ о снижении инсоляции в новостройках Москвы
9 января. Mossovetinfo.ru - Роспотребнадзор разрабатывает документ о снижении инсоляции в новостройках Москвы, - жителям будущих новостроек может достаться солнечного света меньше, чем в уже построенн...
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Транспорт и строительство
08.01.2018, 11:33
С 10 января ограничат движение на участках улиц 2-й Брестской, Васильевской, Фучика, Гашека
Москва. 8 января. /Mossovetinfo.ru/. С 10 января на участках ряда улиц в центре Москвы в связи с проведением инженерных работ ограничат движение транспорта, сообщает информационный центр транспортного...