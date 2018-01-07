В мире 07.01.2018, 19:35 209 мигрантов прорвались в Испанию после штурма границы с Марокко

7 января. /Mossovetinfo.ru /. Более 300 мигрантов штурмовали 7 января границу Марокко с Испанией и 209 пересекли границу в районе анклава Мелилья и оказались на территории испанского Королевства, сооб...

В мире 07.01.2018, 18:50 Кадыров призвал остановить «военное безумство США»

Москва. 7 января. /Mossovetinfo.ru /. Глава Чечни Рамзан Кадыров Европу не должна трусить, а выступить единым фронтом с Россией против вероломства США и остановить «военное безумство США». «Военно...