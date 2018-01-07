Другие материалы
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В мире
08.01.2018, 11:18
11 человек погибло в ходе вооруженных конфликтов на фестивале вблизи Акапулько
8 января. /Mossovetinfo.ru/. Вблизи мексиканского города Акапулько во время перестрелок на фестивале погибли 11 человек, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. Чтобы урегулировать с...
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В мире
07.01.2018, 19:35
209 мигрантов прорвались в Испанию после штурма границы с Марокко
7 января. /Mossovetinfo.ru /. Более 300 мигрантов штурмовали 7 января границу Марокко с Испанией и 209 пересекли границу в районе анклава Мелилья и оказались на территории испанского Королевства, сооб...
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В мире
07.01.2018, 18:50
Кадыров призвал остановить «военное безумство США»
Москва. 7 января. /Mossovetinfo.ru /. Глава Чечни Рамзан Кадыров Европу не должна трусить, а выступить единым фронтом с Россией против вероломства США и остановить «военное безумство США». «Военно...