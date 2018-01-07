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В мире     08.01.2018 11:18

11 человек погибло в ходе вооруженных конфликтов на фестивале вблизи Акапулько

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Теги:  Мексика  Акапулько  фестиваль  перестрелки 

8 января. /Mossovetinfo.ru/. Вблизи мексиканского города Акапулько во время перестрелок на фестивале погибли 11 человек, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти. 

Чтобы урегулировать ситуацию власти привлекали армейские подразделения.

По словам властей, причиной стрельбы стал конфликт между между местным вооруженным формированием и посетителями фестиваля. Произошло два столкновения: между некими вооруженными людьми и членами местного отряда по поддержанию правопорядка – «общинной полиции» (убито 8 человек); и между «общинной» и государственной полицией (убито 3 человека).

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Карта места

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Теги: 
Мексика  Акапулько  фестиваль  перестрелки 

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