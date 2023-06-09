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13.06.2023, 13:52
Белоруссия получит тактическое ядерное оружие из России через несколько дней - Лукашенко
13 июня — Mossovetinfo.ru — Тактическое ядерное оружие из России через несколько дней получит Белоруссия, для его пр...
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В мире
12.06.2023, 13:26
Берлускони скончался 12 июня в миланской больнице "Сан-Раффаэле" в возрасте 86 лет
12 июня — Mossovetinfo.ru — Сильвио Берлускони, трижды возглавлявший правительство Италии, основатель и бессменный ...
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В мире
09.06.2023, 11:32
Киев должен понести ответственность за разрушение Каховской ГЭС – МИД РФ
9 июня — Mossovetinfo.ru — Киевский режим должен понести ответственность за разрушение Каховской ГЭС, также подрыв ...