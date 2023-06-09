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В мире     13.06.2023 13:52

Белоруссия получит тактическое ядерное оружие из России через несколько дней - Лукашенко

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Теги:  ядерное оружие  Россия  Белоруссия 

13 июня — Mossovetinfo.ru — Тактическое ядерное оружие из России через несколько дней получит Белоруссия, для его принятия всего готово. Об этом заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко, - передает БЕЛТА. Пока не рассматривается вопрос о размещении стратегического ядерного оружия.

"Все готово. Думаю, пройдет несколько дней, и мы будем иметь то, что мы и просили. И даже чуть больше", — сказал Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что размещение в Белоруссии ядерного оружия было его просьбой и настоятельным требованием к российской стороне, чтобы гарантировать безопасность его страны.

"Это было мое требование. Это не Россия мне навязывала. Почему? Потому что с ядерной державой, как вы все говорите, никто еще в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали. Угроза такая есть? Есть. Я должен предотвратить эту угрозу", — объяснил Президент Белоруссии .

22 февраля 2023 года Государственная Дума на пленарном заседании единогласно приняла закон «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между РФ и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» заключенного в Праге 8 апреля 2010 года. Законопроект был внесен президентом России Владимиром Путиным.

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Теги: 
ядерное оружие  Россия  Белоруссия 

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