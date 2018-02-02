22 человека госпитализировано во французском городе Кале после столкновения групп мигрантов

2 февраля. Mossovetinfo.ru - По последним данным полиции, в результате нескольких столкновений между двумя группами мигрантов в четверг, 1 февраля, во французском городе Кале госпитализированы 22 человека, пятеро из которых получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает AFP.



Состояние четырех пострадавших оценивается медиками как крайне тяжелое.



В массовых столкновениях в Кале в общей сложности приняли участие более ста человек, многие из них были вооружены железными прутьями. Прокуратура Кале начала расследование по этим фактам.