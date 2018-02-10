Другие материалы
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В мире
11.02.2018, 09:59
300 млн посылок за счет международной онлайн-торговли получили в 2017 году россияне
11 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - 300 млн посылок за счет международной онлайн-торговли получили в 2017 году россияне, порядка 275 млн из которых доставлено по «Почте России». Об этом в беседе с коррес...
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В мире
10.02.2018, 20:52
Россия и Эстония провели на границе обмен помилованными шпионами
10 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Гражданин России Артём Зинченко и гражданин Эстонии Райво Суси, осужденные ранее за шпионаж, были обменены на мосту на пограничном переходе «Койдула», сообщила пресс-с...
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В мире
10.02.2018, 12:52
Сирийские войска ПВО ответили на вторую атаку Израиля у Дамаска
10 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В субботу войска ПВО Сирии ответили на вторую атаку Израиля у города Дамаск, сообщило агентство САНА. Чуть ранее государственное телевидение Сирии сообщило, что Си...