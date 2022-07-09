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В мире     09.07.2022 21:37

Американская политика в отношении Китая отклонилась от верного пути – глава МИД Китая

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Теги:  Китай  США  МИД  госсекретарь  мнение 

9 июля. Mossovetinfo.ru - Американская политика в отношении Китая отклонилась от верного пути, заявил Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в субботу в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном после встречи глав МИД "Группы двадцати" (G20) на индонезийском острове Бали. Об сообщает Синьхуа.

«Ван И заявил, что в настоящее время китайско-американские отношения еще не вышли из затруднительного положения, созданного предыдущей администрацией США, и даже сталкиваются со все большими вызовами, а развитие двусторонних связей находится под угрозой и может и дальше сбиваться с верного пути. Основная причина заключается в проблемах с восприятием Китая у США, и формулируемая в соответствии с ним американская политика в отношении Китая, естественно, отклонилась от верного пути», - сообщает Синьхуа.

Также Ван И заявил, что некоторые внутренние противоречия и непоследовательность заявлений и действий в политике США в отношении Китая на глубоком уровне отражают серьезные отклонения в мировоззрении США, восприятии Китая, а также различия во взглядах двух стран на историю, интересы и конкуренцию. «Если допустить развитие такого рода "расширения угроз", политика США в отношении Китая окажется тупиком, из которого невозможно выйти», - отметил он.

Ван И подчеркнул, что американская сторона должна уважать избранный китайским народом путь социализма с китайской спецификой, прекратить клеветать и нападать на политическую систему, внутреннюю и внешнюю политику Китая, а также отказаться от менталитета холодной войны, "игры с нулевой суммой" и закрытых кружков.

Э. Блинкен ознакомил собеседника с политикой США в отношении Китая, отметив, что США не стремятся к новой холодной войне с Китаем, не стремятся изменить систему Китая, не бросают вызов правящему статусу Коммунистической партии Китая, не стремятся сдерживать Китай, не поддерживают "независимость Тайваня" и не стремятся изменить статус-кво в Тайваньском проливе. По его словам, Соединенные Штаты готовы приложить усилия для контроля над факторами риска в двусторонних отношениях и быть открытыми для сотрудничества с Китаем.

Стороны провели всесторонние, глубокие, откровенные и длительные переговоры по вопросам китайско-американских отношений, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Стороны также обменялись мнениями по вопросу Украины и ситуации на Корейском полуострове.

Также 9 июля Рейтер сообщило, что Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, что он обсуждал российскую агрессию в Украине во время более чем пятичасовых переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И и выразил обеспокоенность по поводу сближения Пекина с Москвой.

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Теги: 
Китай  США  МИД  госсекретарь  мнение 

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