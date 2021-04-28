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В мире     28.04.2021 11:20

Американские ученые нашли способ уничтожать COVID-19 за одну секунду

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Теги:  коронавирус  COVID-19  исследование 

28 апреля. Mossovetinfo.ru — Специалисты техасского университета A&M нашли способ уничтожать коронавирус за секунду с помощью высокой температуры, результаты исследования опубликованы в журнале Biotechnology and Bioengineering.

Исследование показало, что если раствор, содержащий коронавирус, нагреть до 72 градусов по цельсию за 0,5 секунды, то титр коронавируса снижается в 100 тысяч раз. Этого достаточно, чтобы нейтрализовать вирус и избежать его передачи человеку.

Результаты исследования могут быть использованы в системах отопления, кондиционирования и очистки воздуха, что позволит избежать передачи вируса на большие расстояния.

Кроме того, по мнению ученых, данный метод нагрева может быть использован для борьбы с распространением по воздуху других вирусов, например, вируса гриппа.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  исследование 

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