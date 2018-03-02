Армен Саркисян избран Президентом Армении



2 марта /Mossovetinfo.ru/ - Армен Саркисян избран Президентом Армении путем тайного голосования на заседании парламента. Из 105 депутатов парламента за его кандидатуру А.Саркисяна проголосовали 90 депутатов - необходимо было получить минимум 79 голосов.



Новоизбранный президент Армении примет полномочия на специальном заседании парламента 9 апреля, когда истекут полномочия действующего президента и в отставку подаст также правительство Армении, - сообщает «Арменпресс».



Ранее Армен Саркисян был послом в Великобритании, премьер–министром.