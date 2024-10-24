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В мире
26.10.2024, 05:58
Армия Израиля атакует военные цели в Иране
26 октября — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем официальном информационном канале, что ...
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В мире
25.10.2024, 11:11
Путин прокомментировал «взрывную реакцию» США на его слова о военных КНДР
25 октября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин прокомментировал реакцию Запада и Украины на его заявлен...
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В мире
24.10.2024, 15:19
Участники формата «БРИКС плюс» должны стать стабилизирующей силой для мира — Си Цзиньпин
24 октября — Mossovetinfo.ru — Участники формата «БРИКС плюс» должны стать стабилизирующей силой для мира, укреплен...