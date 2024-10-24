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В мире     26.10.2024 05:58

Армия Израиля атакует военные цели в Иране

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Теги:  Израиль  Иран  атака  ракеты  БПЛА 

26 октября — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем официальном информационном канале, что наносит «точечные удары» по военным целям в Иране «в ответ на месяцы непрерывных атак» со стороны этого государства.

«Режим в Иране и его доверенные лица в регионе неустанно атакуют Израиль с 7 октября — на семи фронтах — включая прямые атаки с иранской территории. Как и любая другая суверенная страна в мире, Израиль имеет право и обязанность ответить», — заявили в ЦАХАЛ.

Атака по Ирану ограничилась военными целями, не задев ядерные или нефтяные объекты. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Израиль атаковал десятки стратегических военных объектов в Иране, включая заводы по производству ракет и БПЛА, а также базы запуска ракет, сообщается на сайте 12-го канала израильского телевидения.

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Теги: 
Израиль  Иран  атака  ракеты  БПЛА 

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