Армия Израиля атакует военные цели в Иране

26 октября — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем официальном информационном канале, что наносит «точечные удары» по военным целям в Иране «в ответ на месяцы непрерывных атак» со стороны этого государства.



«Режим в Иране и его доверенные лица в регионе неустанно атакуют Израиль с 7 октября — на семи фронтах — включая прямые атаки с иранской территории. Как и любая другая суверенная страна в мире, Израиль имеет право и обязанность ответить», — заявили в ЦАХАЛ.



Атака по Ирану ограничилась военными целями, не задев ядерные или нефтяные объекты. Об этом сообщил телеканал CBS News.



Израиль атаковал десятки стратегических военных объектов в Иране, включая заводы по производству ракет и БПЛА, а также базы запуска ракет, сообщается на сайте 12-го канала израильского телевидения.