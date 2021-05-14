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В мире     14.05.2021 09:55

Армия Израиля сообщила о начале воздушной и наземной атаки в секторе Газа

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Теги:  Израиль  арабо-израильский конфликт 

14 мая. Mossovetinfo.ru — Воздушные и наземные войска Израиля начали атаку в секторе Газа, сообщается в официальном микроблоге Армии обороны Израиля в twitter.

Жителей четырехкилометровой приграничной зоны попросили находится в безопасных убежищах, при этом никаких подробностей операции не сообщается.

При этом, израильские и арабские СМИ сообщают, что Израиль наносит по сектору Газа воздушные и артиллерийские удары, однако о полноценной операции речь не идет, израильские военные не заходят на территорию сектора.

Очередное арабо-израильское обострение началось после того, как израильские власти начали выселение нескольких арабских семей из Восточного Иерусалима. За этим последовали беспорядки и столкновения между арабами и израильтянами.

Далее в ситуацию вмешалась радикальная группировка ХАМАС, которая контролирует сектор Газа. После того, как израильские власти отказались выполнить требования ХАМАС, начался ракетный обстрел территории Израиля. В ответ Израиль нанес удары по палестинской территории. По данным израильтян, было уничтожено около 600 объектов, которые боевики использовали для военных целей.

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Теги: 
Израиль  арабо-израильский конфликт 

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