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В мире     30.11.2023 09:01

Армия обороны Израиля заявила о продлении паузы в боях в секторе Газа

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Теги:  Израиль  Газа  ХАМАС 

30 ноября — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля заявила о продлении паузы в боях в секторе Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что режим прекращения огня продолжат при соблюдении условий соглашения.

«Учитывая усилия посредников по продолжению процесса освобождения похищенных и при соблюдении условий соглашения, режим прекращения огня будет продолжен», — сообщили в израильской армии.

Израиль и палестинское движение ХАМАС продлили режим прекращения огня на тех же условиях на один день. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

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Теги: 
Израиль  Газа  ХАМАС 

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