Армия обороны Израиля заявила о продлении паузы в боях в секторе Газа

30 ноября — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля заявила о продлении паузы в боях в секторе Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что режим прекращения огня продолжат при соблюдении условий соглашения.



«Учитывая усилия посредников по продолжению процесса освобождения похищенных и при соблюдении условий соглашения, режим прекращения огня будет продолжен», — сообщили в израильской армии.



Израиль и палестинское движение ХАМАС продлили режим прекращения огня на тех же условиях на один день. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.