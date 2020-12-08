8 декабря. Mossovetinfo.ru - Армянская оппозиция заявила о начале серии акций протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, заявил в телеобращении представитель оппозиционной партии «Даншнакцутюн» Ишхан Сагателян.



Ранее Сагателян заявил, что оппозиция дает Пашиняну время до 11:00 8 декабря, чтобы подать в отставку. Однако армянский премьер-министр в отставку не ушел. В связи с этим Сагшателян заявил, что армянские граждане имеют право «на мирные акции гражданского неповиновения».



При этом, представитель «Дашнакцутюн» призвал граждан Армении действовать в рамках закона и не поддаваться на провокации. Кроме того, Сагателян призвал правоохранителей обеспечить реализацию права граждан на мирный протест.



В заключении Сагателян призвал Пашиняна мирно уйти в отставку и не подрывать внутреннюю жизнь страны. По словам Сагателяна, уход Пашиняна неизбежен и жизненно важен над Армении и ее народа.



Акции протеста в Армении начались после подписания совместного заявления России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Стороны договорились о прекращении боевых действий в нагорном Карабахе, о вводе на линию разграничения российских миротворцев, а также о том, что ряд районов, захваченных у Азербайджана в 1992 году, вернулся под контроль Азербайджана. Остановка боевых действий и возвращение территорий под азербайджанский контроль часть армянской оппозиции считает предательством.