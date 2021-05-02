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В мире     02.05.2021 16:38

Австралийцев накажут в случае попытки вернуться из Индии

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Теги:  Индия  Австралия  коронавирус 

2 мая. – Mossovetinfo.ru - Власти Австралии предупредили своих граждан, находящихся в Индии, что при попытке вернуться на родину им грозит крупный штраф или даже лишение свободы до пяти лет, передает агентство Bloomberg.

Строгие ограничения ввели из-за беспрецедентной вспышки заболеваемости коронавирусом в Индии – в стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах.

Уже десятый день подряд в Индии число выявляемых заразившихся превышает 300 тысяч.

В Индии 2 мая обновился антирекорд рекорд заболеваний коронавируса за сутки. По информации Минздрава Индии, за сутки врачи выявили почти 392,5 тысячи новых случаев коронавируса, скончались 3 689 пациентов.

Эксперты не исключают, что речь может идти о новой мутации которая отличается особыми осложнениями. В Индии за последние сутки выявлено почти 400 тысяч новых случаев. Скончались за сутки почти 3700 человек.

Полный карантин вводится с 3 мая в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в штате Харьяна, заявил глава МВД и минздрава региона Анил Видж, сообщает 2 мая издание Hindustan Times.

Первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" прибыла накануне, в субботу, в Индию. Напомним, что в начале апреля глава МИД РФ также сказал, что РФПИ заключает с несколькими контрагентами в Индии контракты на производство "Спутника V" на территории страны.



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Теги: 
Индия  Австралия  коронавирус 

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