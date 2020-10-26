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В мире     26.10.2020 01:02

Азербайджан, Армения и США объявили о гуманитарном перемирии в Нагорном Карбахе

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Теги:  Нагорный Карабах  Армения  Азербайджан  США  перемирие 

26 октября. Mossovetinfo.ru – На официальном сайте Госдепртамента США опубликовано совместное заявление США, Азербайджана и Армении о старте 26 октября с 08:00 (с 07:00 по московскому времени), гуманитарного перемирия в Нагорном Крабахае.

Соглашение о перемирии было достигнуто в ходе встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Стороны также подтвердили приверженность договоренностям, достигнутым в Москве 10 октября, в ходе переговоров при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Главы МИД Армении и Азербайджана были приглашены в Москву президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились прекратить огонь с 10 октября, однако договоренности почти сразу были нарушены, боевые действия продолжились. В нарушении перемирия Армения и Азербайджан взаимно обвиняют друг друга.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. Во времена СССР Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянским населением, входил в состав Азербайджанской ССР. После распада СССР Нагорный Карабах объявил о своей независимости от Азербайджана, и был поддержан Арменией. В ходе войны, прошедшей в 1992-1994 годах, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и еще семью прилегающими районами.

Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 августа. Стороны ведут боевые действия с применением артиллерии и бронетехники. При этом, Армения является членом ОДКБ, а Азербайджан получает поддержку Турции, которая является членом НАТО.


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Теги: 
Нагорный Карабах  Армения  Азербайджан  США  перемирие 

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