26 октября. Mossovetinfo.ru – На официальном сайте Госдепртамента США опубликовано совместное заявление США, Азербайджана и Армении о старте 26 октября с 08:00 (с 07:00 по московскому времени), гуманитарного перемирия в Нагорном Крабахае.
Соглашение о перемирии было достигнуто в ходе встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.
Стороны также подтвердили приверженность договоренностям, достигнутым в Москве 10 октября, в ходе переговоров при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Главы МИД Армении и Азербайджана были приглашены в Москву президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились прекратить огонь с 10 октября, однако договоренности почти сразу были нарушены, боевые действия продолжились. В нарушении перемирия Армения и Азербайджан взаимно обвиняют друг друга.
Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. Во времена СССР Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянским населением, входил в состав Азербайджанской ССР. После распада СССР Нагорный Карабах объявил о своей независимости от Азербайджана, и был поддержан Арменией. В ходе войны, прошедшей в 1992-1994 годах, Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и еще семью прилегающими районами.
Конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 августа. Стороны ведут боевые действия с применением артиллерии и бронетехники. При этом, Армения является членом ОДКБ, а Азербайджан получает поддержку Турции, которая является членом НАТО.
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