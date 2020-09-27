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В мире     27.09.2020 16:57

Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны

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Теги:  Армения  Азербайджан  война  Нагорный Карабах 

27 сентября. Mossovetinfo.ru - Парламент Азербайджана из-за конфликта в Нагорном Карабахе принял решение о введении военного положения в ряде городов и регионов страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что военное положение в стране ввела Армения,

Обновлено в 17:44: Военное положение вводится на всей территории Азербайджана с 28 сентября.

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Теги: 
Армения  Азербайджан  война  Нагорный Карабах 

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