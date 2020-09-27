16:57 В мире Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны
12:17 Происшествия 18 человек находятся в тяжелом состоянии после ЧП на предприятии в Подмосковье
11:41 В мире В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе
10:44 В России В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса
10:27 Происшествия При обрушении пешеходного перехода в цехе предприятия в Подмосковье постарадали 25 человек
16:57 В мире Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны
11:41 В мире В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе
10:44 В России В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса
09:23 В мире Армии Азербайджана и Армении ведут бои в зоне карабахского конфликта
17:31 Другое «Спартак» обыграл в гостях «Тамбов» перед матчем с «Зенитом»
11:00 Город (Москва и область) Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве растет