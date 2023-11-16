Другие материалы
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В мире
27.11.2023, 10:47
Байден и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию в Газе
27 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент США Джозеф Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили воп...
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В мире
25.11.2023, 09:07
39 палестинских заключенных освобождены из израильской тюрьмы "Офер"
25 ноября — Mossovetinfo.ru — Автобусы с 39 палестинскими заключенными выехали в пятницу вечером из израильской тюрь...
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В мире
16.11.2023, 10:39
Си Цзиньпин и Байден в среду провели откровенный и углубленный обмен мнениями по стратегически важным вопросам
16 ноября — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джозеф Байден в среду провели откровенный...