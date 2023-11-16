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В мире     27.11.2023 10:47

Байден и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию в Газе

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Теги:  Байден  Нетаньяху  Газа  ХАМАС  заложники 

27 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент США Джозеф Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили вопросы освобождения заложников и оказания гуманитарной помощи в секторе Газа, — сообщает Синьхуа.

В ходе телефонного разговора Дж. Байден приветствовал освобождение заложников палестинским Исламским движением сопротивления ХАМАС за последние три дня, и оба лидера договорились продолжать поддерживать освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС.

"Лидеры двух стран согласились, что работа еще не закончена и они продолжат работать над освобождением всех заложников. Лидеры договорились поддерживать тесные контакты в ближайшие дни", — говорится в заявлении Белого дома.

Дж. Байден и Б. Нетаньяху также обсудили паузу в боевых действиях и столь необходимую дополнительную гуманитарную помощь Газе, говорится в заявлении.

25 ноября автобусы с 39 палестинскими заключенными выехали в пятницу вечером из израильской тюрьмы "Офер", которая расположена недалеко от города Рамалла на Западном берегу реки Иордан. Также сообщалось, что в рамках четырехдневного прекращения огня, ХАМАС освободит по меньшей мере 50 заложников из Газы в обмен на около 150 палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

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Теги: 
Байден  Нетаньяху  Газа  ХАМАС  заложники 

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