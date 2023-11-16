27 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент США Джозеф Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили воп...

25 ноября — Mossovetinfo.ru — Автобусы с 39 палестинскими заключенными выехали в пятницу вечером из израильской тюрь...