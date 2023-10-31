Другие материалы
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В мире
08.11.2023, 11:15
Байден и Си Цзиньпин договорились о встрече в Сан-Франциско
8 ноября — Mossovetinfo.ru — Байден и Си Цзиньпин встретятся на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско 15 ноября, пишет Kyodo...
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В мире
05.11.2023, 11:26
Турция отозвала посла в Израиле на фоне гуманитарного кризиса в секторе Газа
5 ноября — Mossovetinfo.ru — Турция в субботу объявила об отзыве своего посла в Израиле для консультаций вследствие ...
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В мире
31.10.2023, 20:29
Мусульманский совет США потребовал от Байдена прекратить огонь в Газа
30 октября — Mossovetinfo.ru — Национальный мусульманский демократический совет, в который входят лидеры Демократи...