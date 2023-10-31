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В мире     08.11.2023 11:15

Байден и Си Цзиньпин договорились о встрече в Сан-Франциско

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Теги:  Байден  Си Цзиньпин  США  КНР  Китай  АТЭС  Сан-Франциско  формирование сообщества единой судьбы в киберпространстве 

8 ноября — Mossovetinfo.ru — Байден и Си Цзиньпин встретятся на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско 15 ноября, пишет Kyodo. Это их первая очная встреча за год и первый визит китайского лидера в Штаты с 2017-го
Встреча президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина запланирована на 15 ноября, сообщил высокопоставленный американский чиновник агентству Kyodo. По словам собеседника агентства, стороны завершают подготовку к проведению встречи.

Си Цзиньпин во время визита также планирует посетить ужин с высшим руководством американского бизнеса, сообщили Bloomberg источники, знакомые с вопросом.

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду, выступая с речью по видеосвязи на церемонии открытия Учжэньского саммита в рамках Всемирной конференции по вопросам интернета 2023 года, призвал прилагать усилия для того, чтобы интернет принес больше пользы народам всех стран мира, сообщает Синьхуа.  Си Цзиньпин отметил, что концепция строительства сообщества единой судьбы в киберпространстве, выдвинутая им на церемонии открытия 2-й Всемирной конференции по вопросам интернета в 2015 году, получила широкое одобрение и позитивный отклик международного сообщества.

Формирование сообщества единой судьбы в киберпространстве - это необходимый выбор в информационную эпоху, говорится в Белой книге под названием "Совместное создание сообщества единой судьбы в киберпространстве", опубликованной в понедельник Пресс-канцелярией Госсовета КНР.

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Теги: 
Байден  Си Цзиньпин  США  КНР  Китай  АТЭС  Сан-Франциско  формирование сообщества единой судьбы в киберпространстве 

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