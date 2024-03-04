Байден и Трамп убедительно победили на праймериз своих партий в супервторник

6 марта — Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп доминировали в гонках в супервторник 5 марта по всей стране собрав на праймериз своих партий основную часть делегатов.



Бывший президент США Дональд Трамп победил на праймериз республиканцев в том числе в таких важных штатах как Алабама, Вирджиния, Техас, Массачусетс, Оклахома.



В своей победных речи и интервью Трамп поклялся объединить в США то, что, по его словам, было "разделенной страной" и возвращая ее к здоровью и процветанию.