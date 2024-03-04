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В мире     06.03.2024 08:22

Байден и Трамп убедительно победили на праймериз своих партий в супервторник

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Теги:  США  выборы  президент  супервторник 

6 марта — Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп доминировали в гонках в супервторник 5 марта по всей стране собрав на праймериз своих партий основную часть делегатов.

Бывший президент США Дональд Трамп победил на праймериз республиканцев в том числе в таких важных штатах как Алабама, Вирджиния, Техас, Массачусетс, Оклахома.

В своей победных речи и интервью Трамп поклялся объединить в США то, что, по его словам, было "разделенной страной" и возвращая ее к здоровью и процветанию.

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Теги: 
США  выборы  президент  супервторник 

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