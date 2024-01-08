 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     12.01.2024 07:23

Байден объявил об ударах коалиции Запада по Йемену

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Байден  США  коалиция  Йемен  атака 

12 января — Mossovetinfo.ru — США и Великобритания при поддержке Бахрейна, Австралии, Нидерландов и Канады нанесли удары по объектам в Йемене, начали военную операцию против хуситов в Йемене. Удары пришлись по городам Сана и Ходейда. Базы боевиков были атакованы «Томагавками» и ударами истребителей. Были задействованы самолеты, корабли и подлодки, атакам подверглись около 10 целей.

«Соединенные Штаты и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал или позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире. Я без колебаний при необходимости приму дальнейшие меры по защите наших людей и свободному потоку международной торговли», — сказал Байден.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Байден  США  коалиция  Йемен  атака 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:23 В мире Байден объявил об ударах коалиции Запада по Йемену

08:55 В мире Bloomberg: Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов

08:39 Город (Москва и область) Собянин: территория бывшего автозавода ЗИЛ стремительно преображается

10:27 Город (Москва и область) В пятницу, 12 января, в Москву вернутся сильные морозы

14:47 Город (Москва и область) Патронный завод в Подольске будет национализирован после ЧП с отоплением

Актуальные материалы

14:47 Город (Москва и область) Патронный завод в Подольске будет национализирован после ЧП с отоплением

10:26 Общество Центробанк опубликовал самые популярные фразы телефонных мошенников

11:57 В России Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru