Байден объявил об ударах коалиции Запада по Йемену

12 января — Mossovetinfo.ru — США и Великобритания при поддержке Бахрейна, Австралии, Нидерландов и Канады нанесли удары по объектам в Йемене, начали военную операцию против хуситов в Йемене. Удары пришлись по городам Сана и Ходейда. Базы боевиков были атакованы «Томагавками» и ударами истребителей. Были задействованы самолеты, корабли и подлодки, атакам подверглись около 10 целей.



«Соединенные Штаты и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал или позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире. Я без колебаний при необходимости приму дальнейшие меры по защите наших людей и свободному потоку международной торговли», — сказал Байден.