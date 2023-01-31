Байден сказал журналистам, что США не будут поставлять Киеву истребители F-16

31 января, Mossovetinfo.ru - Американский президент Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. Так он ответил на вопрос журналистов, общаясь в Белом доме в понедельник, сообщает Bloomberg.



"Байден кратко пообщался с журналистами в Белом доме в понедельник. Он сказал, что не уверен, поедет ли он в Европу, чтобы отметить годовщину (специальной военной операции - ред.) России в следующем месяце. Отдельно он сказал: “Я собираюсь поехать в Польшу; правда, я не знаю, когда”.



На вопрос, предоставят ли США F-16 Украине, он ответил просто: “Нет”, - сообщает Bloomberg.