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В мире     16.04.2021 09:16

Байден ввел в США режим ЧС в сфере нацбезопасности из-за России

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Теги:  Джо Байден  США  режим ЧС  санкции 

16 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден ввел в США режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности из-за действий России, которые несут «нетипичную и чрезвычайную» угрозу, международной политике и экономике США.

О введении режима ЧС в сфере нацбезопасности Байден объявил в своем письме конгрессу США. В числе таких действий Байден назвал вмешательство в американские выборы, кибератаки против США и их союзников, покровительство международной коррупции, операции по всему миру против диссидентов и журналистов, а также нарушение принципов международного права.

Введение режима ЧС в сфере национальной безопасности дает американскому президенту право на введение санкций. О новом пакете антироссийских санкций со стороны США было объявлено в четверг, 15 апреля.

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Теги: 
Джо Байден  США  режим ЧС  санкции 

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