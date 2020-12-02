2 декабря. Mossovetinfo.ru – Джо Байден, который по предварительным подсчетам выиграл президентские выборы в США, заявил, что принес пользу стране уже тем, что не позволил Трампу вновь стать президентом.



В интервью New York Times Байден заявил, что «позаботился» о том, чтобы Трамп не стал президентом еще на 4 года и этим сделал для страны «что-то хорошее».



В тоже время Байден отметил, что ему некогда радоваться своей победе, так как из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, необходимо сделать много вещей.



Выборы президента США состоялись 3 ноября. По предварительным итогам победу в них одержал Джо Байден, однако штаб действующего президента Дональда Трампа подозревает, что в ряде штатов произошли фальсификации и подал иски с требованием пересчета голосов.