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В мире     02.12.2020 10:47

Байден заявил, что принес пользу США, не позволив Трампу остаться президентом

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Теги:  Джо Байден  Дональд Трамп  США  президентские выборы в США 

2 декабря. Mossovetinfo.ru – Джо Байден, который по предварительным подсчетам выиграл президентские выборы в США, заявил, что принес пользу стране уже тем, что не позволил Трампу вновь стать президентом.

В интервью New York Times Байден заявил, что «позаботился» о том, чтобы Трамп не стал президентом еще на 4 года и этим сделал для страны «что-то хорошее».

В тоже время Байден отметил, что ему некогда радоваться своей победе, так как из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, необходимо сделать много вещей.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. По предварительным итогам победу в них одержал Джо Байден, однако штаб действующего президента Дональда Трампа подозревает, что в ряде штатов произошли фальсификации и подал иски с требованием пересчета голосов.


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Теги: 
Джо Байден  Дональд Трамп  США  президентские выборы в США 

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