Другие материалы
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В мире
29.04.2021, 09:00
Байден заявил, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией
29 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден в ходе выступления в Конгрессе заявил, что США не стремятся к эскалации отношений с Россией, текст выступления американского президента опубликова...
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В мире
28.04.2021, 13:13
Болгария подозревает шесть россиян во взрывах на оружейных заводах
28 апреля. Mossovetinfo.ru — Болгарская прокуратура подозревает шестерых россиян в организации четырех взрывов на болгарских оружейных заводах в период с 2011 по 2020 годы, заявила на брифинге официал...
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В мире
28.04.2021, 11:20
Американские ученые нашли способ уничтожать COVID-19 за одну секунду
28 апреля. Mossovetinfo.ru — Специалисты техасского университета A&M нашли способ уничтожать коронавирус за секунду с помощью высокой температуры, результаты исследования опубликованы в журнале Bi...