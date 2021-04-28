В мире 28.04.2021, 13:13 Болгария подозревает шесть россиян во взрывах на оружейных заводах

28 апреля. Mossovetinfo.ru — Болгарская прокуратура подозревает шестерых россиян в организации четырех взрывов на болгарских оружейных заводах в период с 2011 по 2020 годы, заявила на брифинге официал...