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В мире     04.07.2024 10:11

Белоруссия стала членом ШОС

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Теги:  Белоруссия  ШОС  членство 

4 июля — Mossovetinfo.ru — Белоруссия стала членом Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующее решение подписано в ходе заседания Совета глав государств - членов ШОС в Астане, передает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом, Белоруссия стала полноправным, десятым по счету членом "семьи ШОС". Аналогичным статусом в организации обладают Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

День вступления Белоруссия в Шанхайскую организацию сотрудничества войдет в историю страны и отметил, что страна готова работать рука об руку по реализации совместных приоритетов. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств - членов ШОС в Астане, передает корреспондент БЕЛТА.

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Теги: 
Белоруссия  ШОС  членство 

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