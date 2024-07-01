Белоруссия стала членом ШОС

4 июля — Mossovetinfo.ru — Белоруссия стала членом Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующее решение подписано в ходе заседания Совета глав государств - членов ШОС в Астане, передает корреспондент БЕЛТА.



Таким образом, Белоруссия стала полноправным, десятым по счету членом "семьи ШОС". Аналогичным статусом в организации обладают Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.



День вступления Белоруссия в Шанхайскую организацию сотрудничества войдет в историю страны и отметил, что страна готова работать рука об руку по реализации совместных приоритетов. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств - членов ШОС в Астане, передает корреспондент БЕЛТА.