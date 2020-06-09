9 июня. Mossovetinfo.ru – Люди, которые переносят коронавирус бессимптомно, не являются разносчиками инфекции, заявила на медибрифинге технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове.
«У нас есть ряд отчетов из других стран. Там следят за бессимптомными носителями, за их контактами, и не обнаруживают дальнейшей передачи. Это происходит очень редко», - рассказала Ван Керкхове.
Однако представитель ВОЗ отметила, что часто с бессимптомными носителями путают тех, кто переносит коронавирус в легкой форме, или с теми, у кого симптомы проявились в нетипичной форме или не проявились быстро. Отмечается, что заразным человек становится за 2-3 дня до появления симптомов заболевания.
В тоже время, бессимптомным считают тех людей, у которых симптомы заболевания не проявляются в течение всей болезни.
По данным ВОЗ, около половины случаев заражения коронавирусом происходит, когда у человека еще не проявляются симптомы заболевания. Однако это не означается бессимптомно протекания заболевания, симптомы проявляются позже.
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