18 апреля. Mossovetinfo.ru – В храме Грома Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова.



Благодатный огонь был доставлен к Яффским воротам Старого горда в Иерусалиме, где Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом.



Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин зажег от Благодатного огня специальную капсулу, которая будет доставлена в Москву, в храм Христа Спасителя.