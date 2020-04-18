18 апреля. Mossovetinfo.ru – В храме Грома Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова.
Благодатный огонь был доставлен к Яффским воротам Старого горда в Иерусалиме, где Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом.
Председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин зажег от Благодатного огня специальную капсулу, которая будет доставлена в Москву, в храм Христа Спасителя.
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