Bloomberg: Страны G20 согласовали единый подход по ситуации на Украине

7 сентября — Mossovetinfo.ru — Страны-участницы "Большой двадцатки" (G20) пришли к единому подходу относительно ситуации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на французского чиновника, чье имя не раскрывается. При этом источник агентства не уточнил, какие именно положения войдут в итоговое коммюнике саммита.



Согласно информации агентства, с Россией еще предстоит найти компромисс.



По данным агентства, договоренность достигнута благодаря тому, что Китай смягчил свою позицию. Прежде Китай сохранял политику нейтралитета относительно военного конфликта на Украине. Теперь китайские дипломаты, передает Bloomberg, участвовавшие в переговорах по подготовке итогового коммюнике саммита G20, заняли более «мягкую позицию» по Украине. Других подробностей чиновник не привел.



"Сложность для нас заключается в том, что Россия и Китай отказались повторять формулировки, которые у нас были на Бали, а мы не можем с этим согласиться", - сказал чиновник агентству.



Также осудить действия российских сил на Украине по-прежнему отказывается Индия, которая принимает саммит в этом году, сообщил французский чиновник.



Ранее стало известно, что индийские власти не стали приглашать на саммит президента Украины Владимира Зеленского. Глава МИД Индии пояснил, что на мероприятии будут обсуждаться проблемы глобального экономического роста, а не вопросы безопасности.



Саммит G20 пройдет в очном формате 9-10 сентября в Нью-Дели. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.