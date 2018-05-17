Другие материалы
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В мире
18.05.2018, 22:00
Boeing 737 разбился на Кубе, на борту было более 100 человек
19 мая. Mossovetinfo.ru – Пассажирский самолет Boeing 737 разбился в пятницу вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти в кубинской Гаване. Об этом сообщает Кубинское государстве...
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В мире
17.05.2018, 15:43
Стоимость нефти марки Brent превысила 80$ за баррель впервые с 2014 года
17 мая. Mossovetinfo.ru – Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 80$ за баррель впервые с ноября 2014 года, сообщает РИА Новости. В ходе биржевых торгов стоимость нефти марки Brent ...
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В мире
17.05.2018, 13:41
Сборная России сохранила 66-е место в рейтинге ФИФА
17 мая. Mossovetinfo.ru – Сборная России по футболу осталась на 66-м месте в рейтинге ФИФА, очередная версия которого была опубликована 17 мая на официальном сайте организации. Предыдущая вер...