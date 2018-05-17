Boeing 737 разбился на Кубе, на борту было более 100 человек

19 мая. Mossovetinfo.ru – Пассажирский самолет Boeing 737 разбился в пятницу вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти в кубинской Гаване. Об этом сообщает Кубинское государственное телевидение.



Самолет разбился в сельской местности. На борту было 113 человек: 104 пассажира и 9 членов экипажа. Также сообщается, что выжить смогли три человека.