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В мире     18.05.2018, 22:00

Boeing 737 разбился на Кубе, на борту было более 100 человек

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Теги:  авиакатастрофа  Куба 

19 мая. Mossovetinfo.ru – Пассажирский самолет Boeing 737 разбился в пятницу вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти в кубинской Гаване. Об этом сообщает Кубинское государственное телевидение.

Самолет разбился в сельской местности. На борту было 113 человек: 104 пассажира и 9 членов экипажа. Также сообщается, что выжить смогли три человека.

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Теги: 
авиакатастрофа  Куба 

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