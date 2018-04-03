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В мире     03.04.2018 15:11

Более 1,7 миллиона билетов продано на матчи ЧМ-2018

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Теги:  ЧМ-2018  билеты  чемпионат мира-2018  чемпионат мира 

3 апреля. Mossovetinfo.ru – Почти 1,7 миллиона билетов продано на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщили в пресс-службе ФИФА.

В рамках периода продаж «в порядке живой очереди», который стартовал 13 марта, болельщикам со всего мира было распределено 394 433 билета. Билеты можно было продать только через сайт ФИФА.

Большая часть билетов досталась российским болельщикам (216 134). За ними следуют любители футбола из других стран, в первую десятку которых входят: США (16 462), Аргентина (15 006), Колумбия (14 755), Мексика (14 372), Бразилия (9 962), Перу (9 766), Китай (6 598), Германия (5 974), Австралия (5 905) и Индия (4 509).

Всего с начала старта продаж билетов в сентябре 2017 года болельщикам было распределено 1 698 049 билетов (53% из них – болельщикам из-за рубежа).

Заключительный этап продаж билетов на чемпионат мира в России начнется 18 апреля в 12:00 по московскому времени на сайте ФИФА.


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Теги: 
ЧМ-2018  билеты  чемпионат мира-2018  чемпионат мира 

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