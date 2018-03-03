Более 60 человек погибли в Польше с начала морозного периода

3 марта, Mossovetinfo.ru - В общей сложности с ноября от переохлаждения в Польше погибли 63 человека, а «за минувшие сутки от переохлаждения погибли еще два человека», — сообщает РИА Новости со ссылкой на польский правительственный центр безопасности.



Отмечается, что только за неделю, начиная с 23 февраля, от холода погибли 25 человек. В этот период температура воздуха днем в большинстве регионов не поднимается выше минус десяти градусов по шкале Цельсия.