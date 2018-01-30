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В мире     31.01.2018 14:36

Болельщики с декабря подали почти 5 млн заявок на билеты на матчи ЧМ-2018

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Теги:  ЧМ-2018  спорт  билеты на ЧМ-2018  билеты  чемпионат мира по футболу  футболу  чемпионат мира-2018  ФИФА 

31 января. Mossovetinfo.ru – Почти пять миллионов билетов на матчи чемпионата мира 2018 года было запрошено болельщиков со всего мира в рамках второго этапа продаж. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

С 5 декабря 2017 года у всех болельщиков была уникальная возможность подать заявки на сайте ФИФА. Всего было запрошено 4 миллиона 905 тысяч 169 билетов.

Большинство заявок было подано российскими болельщиками (2 503 957 билетов запрошено), в то время как болельщики из Германии (338,414), Аргентины (186,005), Мексики (154,611), Бразилии (140,848), Польши (128,736), Испании (110,649), Перу (100,256), Колумбии (87,786), США (87,052) и Голландии (71,096) также входят в число лидеров в этом отношении. При этом 41% билетов запрошено болельщиками из-за рубежа.

Из-за очень высокого спроса для определения успешных заявок будет проведена случайная жеребьевка.

Следующая возможность приобрести билеты на ЧМ-2018 появится 13 марта, билеты будут продаваться на сайте ФИФА в порядке живой очереди.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

В Москве матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартак». В «Лужниках» пройдут семь игр чемпионата мира, включая матч открытия с участием сборной России и финал турнира. Стадион «Спартак» примет пять матчей.


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Теги: 
ЧМ-2018  спорт  билеты на ЧМ-2018  билеты  чемпионат мира по футболу  футболу  чемпионат мира-2018  ФИФА 

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