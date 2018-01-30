Другие материалы
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В мире
31.01.2018, 14:36
Болельщики с декабря подали почти 5 млн заявок на билеты на матчи ЧМ-2018
31 января. Mossovetinfo.ru – Почти пять миллионов билетов на матчи чемпионата мира 2018 года было запрошено болельщиков со всего мира в рамках второго этапа продаж. Об этом сообщается на официально...
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В мире
31.01.2018, 09:35
Трамп: Россия и Китай бросают вызов интересам США
31 января. Mossovetinfo.ru – Россия и Китай бросают вызов интересам, экономике и ценностям США, сказал президент США Дональд Трамп своем обращении к обеим палатам Конгресса «О положении страны». ...
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В мире
30.01.2018, 21:05
На основе секретной части «кремлевского доклада» США введут санкции
30 января. Mossovetinfo.ru - На основе «засекреченной части» так называемого «кремлевского доклада» будут введены новые санкции против России, заявил глава Министерства финансов США Стивен Мнучин в хо...