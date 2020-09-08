8 сентября. Mossovetinfo.ru – Болгария готова возобновить прием российских туристов, заявила на открытии международного форума по туризму «ОТДЫХ Leisure 2020» вице-премьер Болгарии, министр туризма страны Марияна Николова.
Болгарский вице-премьер отметила, что ежегодно сотни тысяч российских туристов приезжают в Болгарию и заявила, что пандемия оказала негативное влияние на туризм.
«Благодаря своевременным мерам по снижению инфицирования и экономическим мерам по оказанию помощи туристическому сектору Болгария готова принимать гостей из России и рассматривает страну как безопасное направление в условиях продолжающегося кризиса, вызванного коронавирусом», - приводит слова Николовой АГН «Москва».
Ранее Николова заявила, что болгарские власти ведут переговоры с Россией о возобновлении авиасообщения. В настоящее время авиасообщение между двумя странами не восстановлено.
С 1 августа российских туристов начала принимать Турция, с 4 августа границы для россиян открыла Черногория. Затем о приеме российских туристов объявила Греция. Авиасообщение также возобновлено с Великобританией, Швейцарией, Танзанией, Мальдивами, Египтом, ОАЭ, рядом стран СНГ. О возобновлении авиасообщения с Россией объявила также Польша.
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