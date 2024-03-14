Другие материалы
-
В мире
31.03.2024, 10:47
Болгария и Румыния в воскресенье присоединятся к Шенгенской зоне — Еврокомиссия
31 марта — Mossovetinfo.ru —— Болгария и Румыния в воскресенье, 31 марта, присоединятся к Шенгенской зоне. Об этом соо...
-
В мире
30.03.2024, 11:19
Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года
30 марта — Mossovetinfo.ru —— Президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Моск...
-
В мире
14.03.2024, 11:45
Европарламент отказался продлить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции
14 марта — Mossovetinfo.ru — Депутаты Европейского парламента не согласовали предложенное ранее Еврокомиссией прод...