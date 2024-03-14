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В мире     31.03.2024 10:47

Болгария и Румыния в воскресенье присоединятся к Шенгенской зоне — Еврокомиссия

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Теги:  Болгария  Румыния  Шенгенская зона  Еврокомиссия 

31 марта — Mossovetinfo.ru —— Болгария и Румыния в воскресенье, 31 марта, присоединятся к Шенгенской зоне. Об этом сообщила Еврокомиссия в субботу.

"Шенгенские правила будут применяться к этим двум странам-членам, включая выдачу шенгенских виз, будет отменен контроль на внутренних воздушных и морских границах", — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

В конце прошлого года Совет ЕС одобрил частичное вхождение этих двух стран в Шенгенскую зону — зону свободного передвижения, в которую входит большинство стран ЕС.

На внутренних воздушных и морских границах ЕС между Болгарией и Румынией и другими странами шенгенской зоны больше не будут проводиться проверки. Однако они пока останутся на сухопутных контрольно-пропускных пунктах.

Совет должен будет принять решение по дате снятия контроля на сухопутных границах между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгенского пространства, сообщили в ЕК.

C 1 апреля 2024 года Болгария и Румыния начнут выдавать шенгенские визы россиянам.

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Теги: 
Болгария  Румыния  Шенгенская зона  Еврокомиссия 

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