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В мире     28.04.2021 13:13

Болгария подозревает шесть россиян во взрывах на оружейных заводах

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Теги:  Болгария  прокуратура  взрывы  обвинения 

28 апреля. Mossovetinfo.ru — Болгарская прокуратура подозревает шестерых россиян в организации четырех взрывов на болгарских оружейных заводах в период с 2011 по 2020 годы, заявила на брифинге официальный представитель главного прокурора республики Сийка Милева, сообщает ТАСС.

Четыре взрыва были организованы на складах оружейных предприятий Болгарии, где хранилась продукция, принадлежавшая бизнесмену Эмилияну Гебреву. Было уничтожено оружие, которое предназначалось для Грузии и Украины.

Кроме того, россиян обвиняют в попытке отравления трех граждан Болгарии и попытке покушения на Гебрева.

«Установлено, что шестеро российских граждан находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и попытке покушения на Эмилияна Гебрева», - заявила Милева.

Также представитель прокурора заявила, что по мнению ведомства взрывы в Болгарии связаны с взрывами в других странах.

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Теги: 
Болгария  прокуратура  взрывы  обвинения 

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