Другие материалы
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В мире
28.04.2018, 09:35
Британия заблокировала заключение соглашения с РФ о признании документов об образовании
28 апреля. Mossovetinfo.ru – Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лондоне. Комментир...
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В мире
23.04.2018, 08:28
Генсек ООН заявил о возвращении холодной войны
23 апреля. Mossovetinfo.ru - - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш комментируя удар Франции, Великобритании и США по Сирии сказал: «ясно, что холодная война вернулась». Также в интервью SVT Гут...
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В мире
22.04.2018, 21:04
Макрон: не стоит выводить войска из Сирии после победы над ИГ
22 апреля. Mossovetinfo.ru - После победы над «Исламским государством» (ИГ, - запрещенная в России организация) США и союзникам не стоит выводить войска из Сирии, чтобы иметь ключевое влияние в этой с...