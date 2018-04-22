28 апреля. Mossovetinfo.ru – Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лондоне.



Комментируя информацию о том, что число учеников-россиян в британских частных школах сократилось почти на 40%, в посольстве отметили следующее «На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян».



В посольстве подчеркнули, что от тех, кто продолжает обучение, доходит информация о различных политизированных опросах и антироссийских высказываниях педагогов.



«Неразумная политика правительства консерваторов отрицательно сказывается на положении британского же образовательного сектора, и так подсчитывающего предстоящие в связи с «Брекзитом» убытки», - добавили в российской дипмиссии.