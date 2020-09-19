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В мире     19.09.2020 11:43

Британский премьер Джонсон сообщил о второй волне коронавируса

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Теги:  Британия  коронавирус  COVID-19  карантин 

19 сентября. Mossovetinfo.ru - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о начале в стране второй волны коронавируса.

В эфире телеканала Sky News Джонсон заявил, что в стране могут быть приняты жесткие ограничительные меры, включая общенациональный карантин. Премьер-министр отметил, что вторая волна началась не только в Великобритании, но и по всей Европе.

С 14 сентября в Великобритании нельзя проводить встречи, в которых принимают участиболее шести человек. Исключения сделаны для учебных или рабочих встреч.

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Теги: 
Британия  коронавирус  COVID-19  карантин 

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