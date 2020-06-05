5 июня. Mossovetinfo.ru – Два сотрудника российского посольства в Чехии объявлены персонами нон грата, об этом на брифинге сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.



О причинах такого решения не сообщается. Официальных комментариев российской стороны также пока нет.