Черногория открывает границы для россиян

4 августа. Mossovetinfo.ru - Власти Черногории включили Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию Черногории без дополнительных ограничений, которые ранее были введены из-за пандемии коронавируса.



С 1 августа Россия возобновила авиаперелеты с тремя странами - Великобританией, Турцией и Танзанией. Кроме того, открыты границы с Абхазией. С 15 августа возобновится авиасообщение со Швейцарией.