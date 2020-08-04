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В мире     04.08.2020 10:11

Черногория открывает границы для россиян

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Теги:  границы  коронавирус 

4 августа. Mossovetinfo.ru - Власти Черногории включили Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию Черногории без дополнительных ограничений, которые ранее были введены из-за пандемии коронавируса.

С 1 августа Россия возобновила авиаперелеты с тремя странами - Великобританией, Турцией и Танзанией. Кроме того, открыты границы с Абхазией. С 15 августа возобновится авиасообщение со Швейцарией.

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Теги: 
границы  коронавирус 

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