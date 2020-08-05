5 августа. Mossovetinfo – Россия вошла в список стран, которым разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий, сообщает черногорская телерадиовещательная компания RTCG.



Россия вошла в «зеленый» список стран, чьим гражданам разрешен беспрепятственный въезд в страну. Помимо России в него вошли страны ЕС, Норвегия и Швейцария. Также в «зеленый» список вместе с Россией включен Азербайджан.



Также существует «желтый» список стран, граждане из которых при поездке в Черногорию должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 48 часов до прилета. В него входят Босния и Герцеговина, Албания, автономный край Косово и Метохия, а также Израиль, Канада и Сингапур.