5 августа. Mossovetinfo – Россия вошла в список стран, которым разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий, сообщает черногорская телерадиовещательная компания RTCG.
Россия вошла в «зеленый» список стран, чьим гражданам разрешен беспрепятственный въезд в страну. Помимо России в него вошли страны ЕС, Норвегия и Швейцария. Также в «зеленый» список вместе с Россией включен Азербайджан.
Также существует «желтый» список стран, граждане из которых при поездке в Черногорию должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 48 часов до прилета. В него входят Босния и Герцеговина, Албания, автономный край Косово и Метохия, а также Израиль, Канада и Сингапур.
10:52 В мире Черногория разрешила россиянам въезд в страну
10:01 В России Иностранцам разрешили безвизовый въезд в Россию для кратких командировок
09:05 В России Минфин предложил сократить расходы на содержание Госдумы и Совфеда
08:42 Город (Москва и область) Азербайджанский бизнес отказался возместить ущерб армянским бизнесменам
07:30 Город (Москва и область) В Москве стартует проект «Фитнес в парках»
21:02 Город (Москва и область) Дорожные работы на Тверской завершены, движение открыто
09:15 Общество Роспотребнадзор разработал памятку с описанием часто встречающихся случаев мошенничества
10:26 Мнения Венедиктов разъяснил почему в эпоху транзита силовики мочат Собянина
12:23 Другое Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
09:16 В мире Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продлится ещё долго - ВОЗ
04:13 В России Российская вакцина от коронавируса формирует иммунитет у 100% добровольцев