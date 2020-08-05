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В мире     05.08.2020 10:52

Черногория разрешила россиянам въезд в страну

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Теги:  Черногория  границы 

5 августа. Mossovetinfo – Россия вошла в список стран, которым разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий, сообщает черногорская телерадиовещательная компания RTCG.

Россия вошла в «зеленый» список стран, чьим гражданам разрешен беспрепятственный въезд в страну. Помимо России в него вошли страны ЕС, Норвегия и Швейцария. Также в «зеленый» список вместе с Россией включен Азербайджан.

Также существует «желтый» список стран, граждане из которых при поездке в Черногорию должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 48 часов до прилета. В него входят Босния и Герцеговина, Албания, автономный край Косово и Метохия, а также Израиль, Канада и Сингапур.


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Теги: 
Черногория  границы 

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