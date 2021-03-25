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В мире     25.03.2021 14:28

Черногория с 25 марта упростила правила въезда для туристов

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Теги:  Черногория  туристы  правила 

25 марта. Mossovetinfo.ru — Черногория с 25 марта упростила правила въезда в страну для туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Сообщается, что с сегодняшнего дня продлен срок действия ПЦР-теста, который необходимо предъявлять при въезде в страну. Если ранее требовалось, чтобы тест был сделан не позднее, чем за 48 часов до въезда в Черногорию, то с сегодняшнего тест можно сделать не позднее, чем за 72 часа до прилета.

Это упрощение важно для российских туристов, так как прямое авиасообщение между Россией и Черногорией не восстановлено, и российские туристы летят в Черногорию с пересадкой в Стамбуле или Белграде.

Кроме того, разрешается въезд с положительным тестом на антитела IgG к коронавирусу, сделанным в последние 30 дней или с сертификатом вакцинации, в том числе российской вакциной «Спутник V». При этом, вторая доза вакцины должна быть поставлена не позднее, чем за 7 дней до приезда в Черногорию.

Новые правила не распространяются на прибывающих из Сербии, Косово, Хорватии, Боснии и Герцеговины и Албании.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля упрощаются правила въезда российских туристов на Кипр.

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Теги: 
Черногория  туристы  правила 

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