30 октября — Mossovetinfo.ru — Число палестинцев, ставших жертвами ударов Израиля
по сектору Газа, возросло до 8005 человек, из них 3342 - дети. Об этом сообщило в воскресенье подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения.
В заявлении, опубликованном ведомством, также отмечается, что с начала боевых действий более 20 тыс. палестинцев получили ранения.
Число убитых в секторе Газа детей составило 3195, сообщила международная благотворительная организация Save the Children. Это больше, чем число детей, погибших в войнах во всем мире, за год в 2019–2022 годах. Речь идет о вооруженных конфликтах больше чем в 20 странах.
Еще 33 ребенка были убиты на Западном берегу, 29 — в Израиле.
Общее число погибших составляет 3195 детей. Ожидается, что оно будет расти, так как около 1 тыс. числятся пропавшими без вести в Газе. Ранения получили не меньше 6360 детей в Газе, 180 — на Западном Берегу, 74 — в Израиле. Больше 200 человек, в том числе детей, остаются в заложниках в секторе Газа.
Израиль начал массированные воздушные удары и наземные операции в секторе Газа в ответ на внезапное нападение контролирующих Газу боевиков ХАМАС на израильские военные объекты и населенные пункты 7 октября, в результате которого в Израиле погибло по меньше мере 1400 человек.
ЦАХАЛ расширяет наземное присутствие в секторе Газа и вводит дополнительные войска в анклав сообщил представитель израильской армии.
Бойцы военного крыла ХАМАС продолжают бои на севере сектора Газа к северо-западу от города Бейт Лахия, говорится в сообщении движения в Telegram-канале.
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в пятницу, в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии, приняла резолюцию, призывающую к гуманитарному перемирию в Газе
. В резолюции содержится призыв к "немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий".