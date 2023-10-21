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В мире     30.10.2023 06:08

Число палестинцев, погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа, превысило 8000 – Минздрав

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Теги:  Израиль  Газа  Палестина  ХАМАС  погибшие  дети 

30 октября — Mossovetinfo.ru — Число палестинцев, ставших жертвами ударов Израиля по сектору Газа, возросло до 8005 человек, из них 3342 - дети. Об этом сообщило в воскресенье подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения.

В заявлении, опубликованном ведомством, также отмечается, что с начала боевых действий более 20 тыс. палестинцев получили ранения.

Число убитых в секторе Газа детей составило 3195, сообщила международная благотворительная организация Save the Children. Это больше, чем число детей, погибших в войнах во всем мире, за год в 2019–2022 годах. Речь идет о вооруженных конфликтах больше чем в 20 странах.

Еще 33 ребенка были убиты на Западном берегу, 29 — в Израиле.

Общее число погибших составляет 3195 детей. Ожидается, что оно будет расти, так как около 1 тыс. числятся пропавшими без вести в Газе. Ранения получили не меньше 6360 детей в Газе, 180 — на Западном Берегу, 74 — в Израиле. Больше 200 человек, в том числе детей, остаются в заложниках в секторе Газа.

Израиль начал массированные воздушные удары и наземные операции в секторе Газа в ответ на внезапное нападение контролирующих Газу боевиков ХАМАС на израильские военные объекты и населенные пункты 7 октября, в результате которого в Израиле погибло по меньше мере 1400 человек.

ЦАХАЛ расширяет наземное присутствие в секторе Газа и вводит дополнительные войска в анклав сообщил представитель израильской армии.

Бойцы военного крыла ХАМАС продолжают бои на севере сектора Газа к северо-западу от города Бейт Лахия, говорится в сообщении движения в Telegram-канале.

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в пятницу, в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии, приняла резолюцию, призывающую к гуманитарному перемирию в Газе. В резолюции содержится призыв к "немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий".

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Теги: 
Израиль  Газа  Палестина  ХАМАС  погибшие  дети 

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