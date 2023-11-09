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В мире     13.11.2023 07:01

Число палестинцев, погибших в секторе Газа, возросло до 11 180 человек

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Теги:  Газа  Изхраиль  палестина 

13 ноября — Mossovetinfo.ru — Число палестинцев, погибших в результате израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта 7 октября, возросло до 11 180 человек.

Как сообщил на пресс-конференции в медицинском комплексе "Аш-Шифа" директор правительственной пресс-службы сектора Газа Исмаил аль-Тавабта, среди погибших 4609 детей и 3100 женщин, еще более 28 тыс. человек получили ранения.

Он добавил, что 22 больницы и 49 медицинских центров в палестинском анклаве прекратили работу из-за израильских атак и нехватки топлива, необходимого для работы электрогенераторов.

И. аль-Тавабта обвинил Израиль в нанесении ударов по отделению интенсивной терапии, хирургическому корпусу и родильному отделению медицинского комплекса "Аш-Шифа", призвав к срочным глобальным усилиям по прекращению боевых действий в секторе Газа и доставке его жителям всех необходимых гуманитарных грузов, включая топливо.

Новый виток конфликта между Израилем и палестинским Исламским движением сопротивления /ХАМАС/ начался 7 октября, когда ХАМАС совершил внезапную атаку на Израиль, выпустив по нему тысячи ракет и заслав бойцов на его территорию

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Теги: 
Газа  Изхраиль  палестина 

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