Другие материалы
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В мире
13.11.2023, 07:01
Число палестинцев, погибших в секторе Газа, возросло до 11 180 человек
13 ноября — Mossovetinfo.ru — Число палестинцев, погибших в результате израильских ударов по сектору Газа с начал...
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В мире
12.11.2023, 09:54
Спикер палаты представителей США предложил проект бюджета без помощи Украине
12 ноября — Mossovetinfo.ru — Спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил свой вариант законопроекта в...
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В мире
09.11.2023, 09:19
Небензя: Запад не хотел, чтобы ООН призвала наказать взорвавших «Северный поток»
9 ноября — Mossovetinfo.ru — Россия обеспокоена тем, что спустя год после подрыва «Северных потоков» виновники атак...