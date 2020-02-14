14 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество людей, заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 63 851 человека, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.



За последние сутки от заболевания скончался 121 человек, а общее число погибших в результате заболевания коронавирусом в стране составило 1380 человек.



В тоже время за сутки 6723 человека выздоровели и были выписаны из больниц.