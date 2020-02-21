24 февраля. Mossovefinfo.ru – Общее число людей, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 77 658 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.



За последние сутки в стране выявлено 508 новых случаев заражения, 71 человек скончался.



С начала эпидемии в результате заболевания коронавирусом в Китае в общей сложности умерли 2663 человека. В тоже время 27 230 человек были вылечены и выписаны из больниц.