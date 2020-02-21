Другие материалы
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В мире
25.02.2020, 09:09
Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 77 тысяч человек
24 февраля. Mossovefinfo.ru – Общее число людей, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 77 658 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая. За последние сутк...
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В мире
21.02.2020, 11:52
Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать потери Белоруссии от налогового маневра
21 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым заявил о предложении президента России Владимира Путина ком...
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В мире
21.02.2020, 08:56
Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 21 февраля
21 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 21 февраля достигло 75 748 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Из них в материковом ...