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В мире     21.02.2020 08:28

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 75 тысяч человек

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Теги:  коронавирус  Китай  эпидемия  статистика 

21 февраля. Mossovetinfo.ru – Общее число людей, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 75 465 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.

За последние сутки в стране выявлено 899 новых случаев заражения, 118 человек скончались.

С начала эпидемии в результате заболевания коронавирусом в Китае в общей сложности умерли 2236 человек. В тоже время 28 804 человека были вылечены и выписаны из больниц.


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Теги: 
коронавирус  Китай  эпидемия  статистика 

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