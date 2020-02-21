21 февраля. Mossovetinfo.ru – Общее число людей, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 75 465 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.
За последние сутки в стране выявлено 899 новых случаев заражения, 118 человек скончались.
С начала эпидемии в результате заболевания коронавирусом в Китае в общей сложности умерли 2236 человек. В тоже время 28 804 человека были вылечены и выписаны из больниц.
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