21 февраля. Mossovetinfo.ru – Общее число людей, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 75 465 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.



За последние сутки в стране выявлено 899 новых случаев заражения, 118 человек скончались.



С начала эпидемии в результате заболевания коронавирусом в Китае в общей сложности умерли 2236 человек. В тоже время 28 804 человека были вылечены и выписаны из больниц.